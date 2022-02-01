Сборная Китая проиграла Вьетнаму в матче отбора ЧМ-2022, Ливан и Ирак сыграли вничью

В матче 8-го тура группового этапа азиатского отбора чемпионата мира 2022 года сборная Вьетнама принимала национальную команду Китая. Встреча прошла на стадионе «Мой Динь» в Ханое (Вьетнам) и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
На 9-й минуте встречи счёт открыл защитник сборной Вьетнама Тан Тай Хо. Через 7 минут форвард Тьен Линь Нгуен упрочил преимущество вьетнамской команды. На 76-й минуте полузащитник сборной Вьетнама Ван Дык Фан довёл счёт до разгромного. В компенсированное время встречи хавбек Синь Сюй сократил отставание Китая в счёте.
Вьетнам набрал 3 очка и занимает 6-е место в таблице группы В. Китай (5) — на 5-м месте.
В другом матче тура сборная Ливана сыграла вничью с Ираком. Игра, прошедшая на стадионе «Сайда» в Сайде (Ливан), завершилась со счётом 1:1.
Ливан набрал 6 очков и занимает 4-е место в таблице группы А. Ирак (5) — на 5-м месте.
- 1 февраля 2022
-
18:35
-
18:32
-
18:32
-
18:25
-
18:18
-
18:13
-
17:59
-
17:55
-
17:47
-
17:41
-
17:40
-
17:38
-
17:29
-
17:20
-
17:20
-
17:14
-
16:55
-
16:39
-
16:32
-
16:10
-
16:04
-
16:01
-
15:46
-
15:32
-
15:27
-
15:13
-
15:05
-
14:49
-
14:27
-
14:26
-
14:12
-
14:05
-
14:02
-
13:27
-
13:26