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Сборная Китая проиграла Вьетнаму в матче отбора ЧМ-2022, Ливан и Ирак сыграли вничью

Сборная Китая проиграла Вьетнаму в матче отбора ЧМ-2022, Ливан и Ирак сыграли вничью
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В матче 8-го тура группового этапа азиатского отбора чемпионата мира 2022 года сборная Вьетнама принимала национальную команду Китая. Встреча прошла на стадионе «Мой Динь» в Ханое (Вьетнам) и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 9-й минуте встречи счёт открыл защитник сборной Вьетнама Тан Тай Хо. Через 7 минут форвард Тьен Линь Нгуен упрочил преимущество вьетнамской команды. На 76-й минуте полузащитник сборной Вьетнама Ван Дык Фан довёл счёт до разгромного. В компенсированное время встречи хавбек Синь Сюй сократил отставание Китая в счёте.

Вьетнам набрал 3 очка и занимает 6-е место в таблице группы В. Китай (5) — на 5-м месте.

ЧМ-2022 - Азия. Группа B. 8-й тур
01 февраля 2022, вторник. 15:00 МСК
Вьетнам
Окончен
3 : 1
Китай
1:0 Хо – 9'   2:0 Нгуен – 16'   3:0 Фан – 76'   3:1 Сюй – 90+7'

В другом матче тура сборная Ливана сыграла вничью с Ираком. Игра, прошедшая на стадионе «Сайда» в Сайде (Ливан), завершилась со счётом 1:1.

Ливан набрал 6 очков и занимает 4-е место в таблице группы А. Ирак (5) — на 5-м месте.

ЧМ-2022 - Азия. Группа A. 8-й тур
01 февраля 2022, вторник. 15:00 МСК
Ливан
Окончен
1 : 1
Ирак
0:1 Хуссейн – 39'   1:1 Sabra – 45+2'
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