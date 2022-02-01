«Динамо» не смогло обыграть третью команду Словакии, несмотря на гол Тюкавина

Сегодня, 1 февраля, состоялся товарищеский матч между словацким «Ружомбероком» и московским «Динамо». Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу словацкой команды.

Спустя 14 минут после стартового свистка счёт в матче открыл нападающий бело-голубых Константин Тюкавин. На 25-й минуте счёт сравнял Филип Лихи, а за 11 минут до конца основного времени Мартин Рымаренко вывел словаков вперёд — 2:1.

«Ружомберок» занимает третье место в национальном первенстве. Команда отстаёт от лидера турнира «Слована» на 11 очков. Динамовцы будут готовиться к матчам Российской Премьер-Лиги в Белеке до 3 февраля. На сборе запланированы три контрольные встречи. Последним соперником москвичей станет сербский «Партизан» (2 февраля).