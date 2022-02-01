Хавбек «Ганновера» поддержал темнокожих студентов МГСУ, столкнувшихся с расизмом
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Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа выступил в поддержку студентов Московского государственного строительного университета (МГСУ), которые столкнулись с расизмом.
Ранее в сети появился ролик, в котором неизвестные на территории учебного заведения раздавали темнокожим студентам бананы. Также на заднем плане в видео слышались выкрики «обезьяна».
«Как же грустно и мерзко, что в Москве ещё встречаются случаи расизма. Моя поддержка – пострадавшим ребятам на видео. Расизму не должно быть места в нашем обществе. И особенно в такой большой и многонациональной стране, как Россия», – написал Ондуа на своей странице в «Инстаграме». Позже футболист опубликовал видеообращение, в котором также поддержал пострадавших от расизма студентов.
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