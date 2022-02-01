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«Базель» анонсировал переход Фёдора Чалова

«Базель» анонсировал переход Фёдора Чалова
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«Базель» на своей странице в «Твиттере» анонсировал переход нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

Пресс-служба швейцарского клуба разместила пост на своей странице в соцсетях. В посте клуб поприветствовал «Твиттер» на русском языке, а также использовал эмодзи с рукой, держащей ручку, и российским флагом.

Ранее сообщалось, что Чалов перейдёт в «Базель» на правах аренды до конца нынешнего сезона. При этом у швейцарского клуба не будет права выкупа российского форварда.

В сезоне-2021/2022 Фёдор Чалов провёл за московских армейцев 18 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт 23-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Фёдора Чалова в € 8,5 млн.

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