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Австралия осталась на третьем месте в группе отбора на мундиаль после ничьей с Оманом

Австралия осталась на третьем месте в группе отбора на мундиаль после ничьей с Оманом
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Сегодня, 1 февраля, проходил матч 8-го тура группы B в рамках квалификации на чемпионат мира 2022 года. В нём принимали участие сборные Австралии и Омана. Противостояние завершилось со счётом 2:2.

На 15-й минуте первый гол с пенальти забил Джейми Макларен. На 54-й минуте Абдулла Фаваз сравнял счёт в матче. На 79-й Аарон Муй вывел команду из Австралии вперёд. За минуту до окончания основного времени Абдулла Фаваз сравнял счёт.

Ранее Южная Корея обыграла Сирию. Благодаря этой победе подопечные Паулу Бенту заняли второе место в группе. Южнокорейцы квалифицировались на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Таким образом, команда примет участие в 10-м мировом первенстве подряд. Также сборная Ирана квалифицировалась на турнир.

ЧМ-2022 - Азия. Группа B. 8-й тур
01 февраля 2022, вторник. 19:00 МСК
Оман
Окончен
2 : 2
Австралия
0:1 Макларен – 15' (пен)   1:1 Фаваз – 54'   1:2 Муй – 79'   2:2 Фаваз – 89' (пен)
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