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Вратарь «Севильи» признан лучшим африканским игроком первой половины сезона Примеры

Вратарь «Севильи» признан лучшим африканским игроком первой половины сезона Примеры
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Вратарь «Севильи» Боно признан лучшим африканским игроком первой половины сезона испанской Примеры, сообщает официальный сайт первенства.

Новая награда отмечает вклад африканских футболистов в развитие чемпионата Испании. В голосовании приняли участие болельщики.

Голкипер андалусийцев опередил своего одноклубника нападающего Юссефа Эн-Несири и форварда «Вильярреала» Саму Чуквезе.

В нынешнем розыгрыше Примеры Боно сыграл в 17 матчах, в которых пропустил 10 мячей. Девять раз голкипер сохранил свои ворота на замке. Марокканец выступает на постоянной основе за «Севилью» с 2020 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Севилья» — «Сельта»:

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