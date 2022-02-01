Вратарь «Севильи» признан лучшим африканским игроком первой половины сезона Примеры

Вратарь «Севильи» Боно признан лучшим африканским игроком первой половины сезона испанской Примеры, сообщает официальный сайт первенства.
Новая награда отмечает вклад африканских футболистов в развитие чемпионата Испании. В голосовании приняли участие болельщики.
Голкипер андалусийцев опередил своего одноклубника нападающего Юссефа Эн-Несири и форварда «Вильярреала» Саму Чуквезе.
В нынешнем розыгрыше Примеры Боно сыграл в 17 матчах, в которых пропустил 10 мячей. Девять раз голкипер сохранил свои ворота на замке. Марокканец выступает на постоянной основе за «Севилью» с 2020 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Севилья» — «Сельта»:
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