Мухин: Черчесов что-то такое во мне увидел, чего даже я сам в себе не видел

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал о процессе работы с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
«Старался не думать о клубных делах, был полностью сосредоточен на Евро. Были мысли только о том, чтобы играть за Россию. А остальное уже потом, после чемпионата Европы.
Я и сам не верил, что поеду на Евро. Не знаю, может быть, Черчесов что-то такое во мне увидел, чего даже я сам в себе не видел. Что-то его зацепило.
Был один момент. Стоим мы в круге, и он меня внезапно спрашивает: «Муха, что такое условный и безусловный рефлекс?» В этот момент Дзюба кричит: «Саламыч, да он ничего не знает, чего вы у него спрашиваете?». А мне из биологии запомнилось, что безусловный рефлекс ещё с рождения идёт, а условный вырабатывается по ходу жизни. Я ответил. Черчесов говорит: «Муха, красава!» Подошел и обнял меня. Это была мотивационная речь, потом он говорит: «К чему я это всё? Вот вы в Муху не верили, а он ответил. И мы так же: в нас никто не верит, а мы должны выиграть».
Я сам удивился, что он меня спросил. А потом мы побежали по кругу, и Дзюба ко мне подошёл, говорит: «Муха, извиняюсь, снимаю шляпу», — цитирует Мухина «Спорт-экспресс».
- 2 февраля 2022
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