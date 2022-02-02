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«Лилль» в январе отказался от услуг Джека Уилшира

«Лилль» в январе отказался от услуг Джека Уилшира
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Бывший полузащитник сборной Англии и «Арсенала» Джек Уилшир, сейчас являющийся свободным агентом, в январе мог перейти в «Лилль», но французский клуб отказался от его услуг, сообщает L’Équipe.

По информации источника, 30-летний футболист активно ищет новую команду. Его агенты связались с «Лиллем», предложив заключить с Уилширом краткосрочный контракт или дать ему испытательный срок, но действующий чемпион Франции отказался. Вместо англичанина «Лилль» подписал 34-летнего Атема Бен-Арфа.

Сейчас Уилшир тренируется с лондонским «Арсеналом». Последней командой Джека был «Борнмут», за который он выступал с января по июль 2021 года. За это время полузащитник провёл 14 матчей в Чемпионшипе, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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