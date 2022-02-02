Деспотович — Игнатьеву: удачи, брат мой. Русский Иммобиле

Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович пожелал удачи экс-партнёру по команде Ивану Игнатьеву в «Крыльях Советов».

Сегодня самарская команда арендовала Игнатьева у «Рубина» до конца этого сезона с правом выкупа.

«Удачи, брат мой. Русский Иммобиле», — написал Деспотович в «сториз» своего «инстаграма».

Игнатьев является воспитанником «Краснодара». Футболист пополнил состав «Рубина» в 2020 году. В нынешнем сезоне 23-летний форвард провёл 10 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Игнатьева в € 2 млн.



31-летний Иммобиле в нынешнем сезоне забил 17 голов в 19 матчах Серии А. Прошлым летом он стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.