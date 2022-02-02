Фем-активистка раскритиковала Генича за шутку о Гринвуде. Комментатор извинился

Фем-активистка и блогер Лиза Лазерсон раскритиковала комментатора «Матч ТВ» Константина Генича за шутку в эфире YouTube-шоу «Коммент.Live».

Обсуждая скандал вокруг форварда «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, Генич пошутил: «Она выложила ещё аудио, где Гринвуд принуждает её к сексу: «Я хочу тебя трахнуть. Мне плевать, что ты не хочешь». Ну кто из нас, спрашивается, так не делал».



«Не верю, что вижу такое. Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оправдывает изнасилования в самом популярном футбольном стриме.



«Кто из нас, как говорится, так не делал?» – спрашивает Константин, рассказывая, как футболист «Манчестера» Гринвуд принуждал свою девушку к сексу и бил её. После этой фразы мужчины в студии заливаются хохотом.



Какой же ад. Ждём, что Константин Генич публично извинится, а «Матч ТВ» заявит, что оправдание насилия непозволительно», – написала Лазерсон в своём телеграм-канале.



После этого Генич извинился: «Дорогая Лиза! Хочу извиниться перед вами и всеми, кого задела моя неудачная «шутка» в очередном выпуске «Коммент.Лайв». Я ни в коем случае не поддерживаю никакую форму насилия: будь то моральная и физическая».

Напомним, 20-летнего Гринвуда арестовали в минувшее воскресенье после обвинений со стороны его девушки Гарриет Робсон, которая опубликовала фото побоев и выложила аудио, где её принуждают к сексу. Гринвуд провёл под стражей трое суток. Сегодня утром его освободили под залог. Футболисту вменяют изнасилование и угрозы убийством.