Президент «Лиона»: сделаем всё возможное, чтобы подписать Ляказетта в июне

Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт может стать игроком «Лиона».
«Мы сделаем всё возможное, чтобы подписать Ляказетта в июне», – цитирует президента французского клуба Жан-Мишеля Оласа Evening Standard.
Ранее директор клуба Винсент Понсо заявил, что французская команда всегда поддерживала контакт с нападающим.
Сообщалось, что «Атлетико», «Севилья» и «Рома» следят за неопределённостью вокруг будущего Ляказетта в Лондоне. Ляказетт выступает за лондонский «Арсенал» с лета 2017 года, куда перешёл из «Лиона». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Ляказетт принял участие в 15 матчах, забил три гола и отдал три результативные передачи.
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