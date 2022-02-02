Президент «Лиона»: сделаем всё возможное, чтобы подписать Ляказетта в июне

Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт может стать игроком «Лиона».



«Мы сделаем всё возможное, чтобы подписать Ляказетта в июне», – цитирует президента французского клуба Жан-Мишеля Оласа Evening Standard.

Ранее директор клуба Винсент Понсо заявил, что французская команда всегда поддерживала контакт с нападающим.

Сообщалось, что «Атлетико», «Севилья» и «Рома» следят за неопределённостью вокруг будущего Ляказетта в Лондоне. Ляказетт выступает за лондонский «Арсенал» с лета 2017 года, куда перешёл из «Лиона». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Ляказетт принял участие в 15 матчах, забил три гола и отдал три результативные передачи.