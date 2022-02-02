Спортивный директор «Барселоны» хочет видеть нападающего «Ювентуса» в клубе

«Барселона» может приобрести нападающего «Ювентуса» Паулу Дибалу. Об этом сообщает «твиттер»-аккаунт «Barca Universal».
По информации источника, спортивный директор каталонцев Матеу Алемани заинтересован в приглашении аргентинца в клуб. Форвард находится в трансферном списке сине-гранатовых.
Ранее сообщалось, что итальянский клуб отозвал предложение по новому контракту для 28-летнего футболиста, посчитав его слишком большим в финансовом плане. Дибале это не понравилось, что может стать переломным событием в вопросе определения будущего аргентинца. Контракт Дибалы истекает в конце сезона.
Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года, перейдя из «Палермо» за € 41 млн. В нынешнем сезоне в 23 матчах аргентинский футболист забил 11 голов и отдал четыре голевые передачи.
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