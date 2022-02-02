Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Сенегала вышла в финал Кубка африканских наций, обыграв команду Буркина-Фасо

Сборная Сенегала вышла в финал Кубка африканских наций, обыграв команду Буркина-Фасо
Комментарии

В матче 1/2 финала Кубка африканских наций сборная Буркина-Фасо встречалась с национальной командой Сенегала. Игра прошла на стадионе «Стад Ахмаду Ахиджо» в Яунде (Камерун) и завершилась победой Сенегала со счётом 3:1.

На 70-й минуте встречи счёт открыл защитник сборной Сенегала Абду Диалло. Через шесть минут полузащитник Идрисса Гейе упрочил преимущество сенегальской команды. На 82-й минуте хавбек Ибрахим Туре сократил отставание Буркина-Фасо в счёте. Через пять минут итоговый счёт установил нападающий сборной Сенегала Садио Мане.

Таким образом, сборная Сенегала вышла в финал Кубка африканских наций, а Буркина-Фасо сыграет в матче за 3-е место. Соперником Сенегала станет победитель пары Камерун — Египет. Действующий победитель турнира — сборная Алжира.

Кубок африканских наций. 1/2 финала
02 февраля 2022, среда. 22:00 МСК
Буркина-Фасо
Окончен
1 : 3
Сенегал
0:1 Диалло – 70'   0:2 Гейе – 76'   1:2 Туре – 82'   1:3 Мане – 87'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022