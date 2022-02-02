Сборная Сенегала вышла в финал Кубка африканских наций, обыграв команду Буркина-Фасо

В матче 1/2 финала Кубка африканских наций сборная Буркина-Фасо встречалась с национальной командой Сенегала. Игра прошла на стадионе «Стад Ахмаду Ахиджо» в Яунде (Камерун) и завершилась победой Сенегала со счётом 3:1.
На 70-й минуте встречи счёт открыл защитник сборной Сенегала Абду Диалло. Через шесть минут полузащитник Идрисса Гейе упрочил преимущество сенегальской команды. На 82-й минуте хавбек Ибрахим Туре сократил отставание Буркина-Фасо в счёте. Через пять минут итоговый счёт установил нападающий сборной Сенегала Садио Мане.
Таким образом, сборная Сенегала вышла в финал Кубка африканских наций, а Буркина-Фасо сыграет в матче за 3-е место. Соперником Сенегала станет победитель пары Камерун — Египет. Действующий победитель турнира — сборная Алжира.
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