Бьельса: понять, как работает мозг Гвардиолы, невозможно. Раскусить Клоппа попроще

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьельса поделился мнением о своих коллегах Пепе Гвардиоле («Манчестер Сити») и Юргене Клоппе («Ливерпуль»).



«Гвардиола не тот, кого надо интерпретировать, а тот, кем нужно наслаждаться. Когда видишь то, что он делает на тренерском мостике, получаешь удовольствие. А если кто-то попробует воспроизвести то, что он делает, это будет очень сложной задачей. Для того, чтобы воспроизвести его работу, её надо интерпретировать, и мне кажется, что понять, как работает мозг Гвардиолы, невозможно, по крайней мере для меня.



Клопп, как мне кажется, это тренер со своим уникальным почерком. За игрой его команды тоже очень приятно наблюдать. Но его проще раскусить», – цитирует Бьельсу Mirror со ссылкой на DAZN.

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