Видеообзор разгромной победы США над Гондурасом в матче отбора ЧМ-2022
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В матче 11-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года национальная команда США принимала Гондурас. Встреча прошла в Сент-Поле (США) на стадионе «Алльянз Филд» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Сборная США открыла счёт в матче на 8-й минуте после точного удара Уэстона Маккенни. На 37-й минуте Уокер Циммерман забил второй гол хозяев, а на 67-й минуте Кристиан Пулишич своим взятием ворот установил окончательный результат.
США одержали уверенную победу над Гондурасом в отборе ЧМ-2022
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Сборная США, набрав 21 очко, занимает второе место в турнирной таблице. Гондурас (3 очка) занимает последнее, восьмое место в таблице.
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