Сердар Азмун прилетел в Леверкузен
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Бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун, перешедший в «Байер», прилетел в Леверкузен, чтобы присоединиться к новой команде. Видео с прибытием 27-летнего иранца в своём «твиттере» опубликовала пресс-служба «фармацевтов».
Напомним, 30 января «Зенит» объявил о договорённости с «Байером» по досрочному переходу 27-летнего иранского нападающего. Несколько дней назад немецкий клуб объявлял, что Азмун подписал предварительный контракт, который вступит в силу летом 2022 года — после истечения соглашения с «Зенитом». Однако позже стороны решили осуществить этот трансфер зимой.
«Зенит» также объявил о приобретении нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто, который рассматривается как альтернатива ушедшему Азмуну.
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