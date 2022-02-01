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Трансферы РПЛ-2021/22, «Зенит» завершил работу на рынке, какие вопросы остались: будущее Артёма Дзюбы, зарплата Алберто

Что с будущим Дзюбы и какая зарплата у Алберто? 5 вопросов «Зениту» по трансферному окну
Дмитрий Зимин
5 вопросов «Зениту» по трансферному окну
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Клуб решил проблему с Азмуном. А всё остальное?

«Зенит» больше не будет приобретать футболистов в зимнее трансферное окно. Генеральный директор Александр Медведев дал понять, что клуб завершил работу до лета. Возможно, в команде останется Нуралы Алип из «Кайрата». В Петербурге рассматривают вариант аренды, но не факт, что к этому готов сам игрок и клуб из Казахстана. Но вопросы к руководству «Зенита» остаются. Ниже мы сформулировали некоторые из них.

Какая зарплата у Юри Алберто?

Финансовую часть сделки и её рентабельность все уже обсудили. По данным «Чемпионата», итоговая выплата «Зенита» составит около € 24 млн. В клубе цифры комментировать не стали (логично, что такие детали – не для открытого доступа), но заявили о том, что сделкой довольны: тем более часть затрат удалось отбить за счёт ухода Сердара Азмуна. В Европе могли и удивиться, увидев такие цифры. Но российский рынок живёт вне законов западной цивилизации, поэтому глупо критиковать клуб за покупку необходимого актива. Вопросы вызывает зарплата. Сегодня бразильские медиа с гордостью сообщили, что их соотечественник будет зарабатывать € 3 млн в год. Хотя Медведев намекал, что зарплата новичка меньше, чем у Азмуна.

Юри Алберто

Юри Алберто

Фото: fc-zenit.ru

Сейчас огромных денег в «Зените» не получает практически никто. Поэтому дать € 3 млн новичку, загнав его в пятёрку самых высокооплачиваемых игроков клуба, было бы странно. В том числе для внутрикомандной атмосферы. Да и вряд ли такую сумму контракт одобрили бы на высоком уровне менеджмента. Куда более логичным кажется доход в € 1,5-2 млн. И клубу явно лучше быстрее опровергнуть информацию бразильских СМИ публично.

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Почему не купили профильного центрального защитника?

У «Зенита» уже точно не получится по-настоящему усилить проблемную линию. Да, есть Нуралы Алип из «Кайрата». Но даже по нему нет чёткого понимания: подписывать, брать в аренду или отказываться. Сейчас он на втором сборе, а клубы обсуждают его будущее. Очевидно, «Зениту» нужен классный центральный защитник:

  • Семак не отказывается от идеи играть по схеме 3-4-3. Значит, на позицию в обороне есть Ловрен, Чистяков и Ракицкий. Альтернатива – профильный фланговый защитник Адамов, который может сыграть в этой схеме крайнего, и молодой Хотулев. Вряд ли Семаку нравится двигать в оборону Барриоса, он у команды один. Поэтому сильный центральный защитник точно бы добавил конкуренции.
  • Возможный уход Ракицкого. Да, украинцу предложили продлить контракт, но вряд ли на условиях мечты. Так что уже летом он может собрать вещи в условную Турцию. Тогда придётся экстренно выходить на рынок и искать замену. А могли закрыть вопрос уже сейчас.
Арсен Адамов

Арсен Адамов

Фото: fc-zenit.ru

Теперь у «Зенита» два похожих форварда: что делать Дзюбе?

Юри Алберто и Иван Сергеев – не одинаковые, но похожие по стилю форварды. Оба здорово открываются, выбирают правильную позицию, хорошо бегут и прессингуют. Очевидно, что нынешнему Семаку это импонирует. Он всячески пытается повысить интенсивность игры, а для этого нападающие должны очень много бегать.

Так что не удивляйтесь, если в старте уже на «Бетис» выйдет не Дзюба. Главный тренер уже дал понять, что место Артёму в основе никто не гарантирует. Так что нападающему остаётся лишь смириться и быть полезным в те моменты, когда он необходим. А таких ситуаций по ходу весны наверняка будет достаточно. Но готов ли к такой роли сам Артём и не станет ли это проблемой для команды?

Какое будущее у Сутормина?

Алексей попал в сложную ситуацию. Осенью он делил место в основе с Караваевым и даже призывался в сборную России. Но когда Вячеслав поправился, то Сутормин сел на лавку. Вероятно, именно Караваев – первая опция Семака на весну. Тем не менее тренер хочет, чтобы Сутормин остался, а клуб предложил ему новый контракт. Алексея ценят за универсализм, совмещённый с высоким профессионализмом.

Алексей Сутормин

Алексей Сутормин

Фото: fc-zenit.ru

При этом «Зенит» купил ещё одного игрока на край обороны – Арсена Адамова. Он может сыграть на разных позициях, однако у Сутормина всё же появляется дополнительный конкурент. И при таком сочетании он может стать третьим выбором главного тренера на позицию справа. Так что у Алексея маленький выбор: либо вновь изменять функции и претендовать на место в атаке, либо конкурировать сразу с двумя игроками.

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«Зенит» не продаёт игроков. Почему?

Последний крупный трансфер на выход состоялся два года назад. Тогда «Зенит» почти за € 50 млн продал Паредеса в «ПСЖ». Но после – только минимальный заработок с трансферов. В этот раз – условная продажа Азмуна за совсем небольшие деньги.

Понятно, что у клуба крупный спонсорский контракт, хороший доход с Лиги чемпионов и нет необходимости зарабатывать, угрожая своим спортивным результатам. С другой стороны, это явно усиливало бы имидж клуба в Европе: куда приятнее говорить, что наш игрок перешёл в английский или итальянский топ. Значит, в России есть рост. Значит, на Россию нужно обращать больше внимания.

Сейчас у клуба есть несколько хороших активов: Барриос, Вендел, Малком, которые теоретически могли бы уехать в Европу. У них нет предложений, или это «Зенит» пока категоричен и не хочет их продавать?

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