Воронин: красный цвет в «Динамо» — это табу. Даже бутсы такого цвета лучше не надевать

Тренер «Динамо» Андрей Воронин рассказал о «табу на красный цвет» в московском клубе.
«Запрет на красное? В «Динамо» всегда это было. Когда я только пришёл в команду, главным тренером был Андрей Кобелев, и мне ребята сказали, что в красных кроссовках или бутсах нельзя появляться даже на тренировках. Это было табу. Красный цвет в «Динамо» не приветствуется», — приводит слова Воронина официальный сайт «Динамо».
Напомним, Воронин стал помощником главного тренера «Динамо» Сандро Шварца в октябре 2020 года. Украинский экс-игрок бело-голубых защищал цвета «Динамо» с 2010 по 2014 год, а в сезоне-2012/2013 играл на правах аренды за «Фортуну». В составе бело-голубых — финалист Кубка России. Выступал за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, «Майнц», «Кёльн», «Байер», «Ливерпуль» и «Герту». В национальную команду Украины вызывался с 2002 по 2012 год.
- 3 февраля 2022
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