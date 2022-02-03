Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лапорта — о переходе Холанда: в июне постараемся усилить «Барсу». Мы на правильном пути

Лапорта — о переходе Холанда: в июне постараемся усилить «Барсу». Мы на правильном пути
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном трансфере нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в каталонский клуб.

«Холанд? Сегодня мы заняты и очень рады Обамеянгу, который будет забивать здесь голы. В июне мы постараемся усилить команду, «Барса» на правильном пути», — проводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее стало известно, что 21-летний Холанд был тесно связан с мадридским «Реалом» и «Манчестер Юнайтед», но Холанд хочет перейти именно в «Барселону».

В нынешнем сезоне норвежский нападающий принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил 16 голов и отдал шесть голевых передач. Также на счету Холанда три гола в трёх матчах Лиги чемпионов и четыре — в двух Кубка Германии.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Источник: Холанд мечтает летом перейти в «Барселону»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022