Лапорта — о переходе Холанда: в июне постараемся усилить «Барсу». Мы на правильном пути

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном трансфере нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в каталонский клуб.



«Холанд? Сегодня мы заняты и очень рады Обамеянгу, который будет забивать здесь голы. В июне мы постараемся усилить команду, «Барса» на правильном пути», — проводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



Ранее стало известно, что 21-летний Холанд был тесно связан с мадридским «Реалом» и «Манчестер Юнайтед», но Холанд хочет перейти именно в «Барселону».



В нынешнем сезоне норвежский нападающий принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил 16 голов и отдал шесть голевых передач. Также на счету Холанда три гола в трёх матчах Лиги чемпионов и четыре — в двух Кубка Германии.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:

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