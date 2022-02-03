«Шесть тысяч в месяц. На что семью кормить?» Даниил Уткин — о зарплатах детских тренеров

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин, выступающий за команду на правах аренды из «Краснодара», высказался о профессии детского тренера.
«Сейчас профессия детского тренера требует огромного энтузиазма, они работают почти бесплатно. 6 тысяч рублей – на что человеку кормить семью? Некоторых спасают индивидуальные тренировки. Но нужно сделать так, чтобы работать с детьми было престижно. В том числе в финансовом плане.
Мой лучший друг, с которым мы начинали в футболе, сейчас тренирует детишек в Аксае. Недавно ездил к нему: занимался с парнями, упражнения показывал, следил за дисциплиной. В планах помогать аксайскому футболу по мере возможности – думаю, о каких-то проектах вы услышите в ближайшее время», — рассказал Уткин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 3 февраля 2022
-
17:53
-
17:50
-
17:36
-
17:35
-
17:32
-
17:22
-
17:22
-
17:19
-
17:15
-
16:55
-
16:43
-
16:33
-
16:29
-
16:10
-
15:56
-
15:52
-
15:38
-
15:33
-
15:24
-
14:57
-
14:55
-
14:42
-
14:40
-
14:25
-
13:59
-
13:55
-
13:43
-
13:36
-
12:54
-
12:48
-
12:35
-
12:30
-
11:52
-
11:45
-
11:22