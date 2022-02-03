«Шесть тысяч в месяц. На что семью кормить?» Даниил Уткин — о зарплатах детских тренеров

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин, выступающий за команду на правах аренды из «Краснодара», высказался о профессии детского тренера.



«Сейчас профессия детского тренера требует огромного энтузиазма, они работают почти бесплатно. 6 тысяч рублей – на что человеку кормить семью? Некоторых спасают индивидуальные тренировки. Но нужно сделать так, чтобы работать с детьми было престижно. В том числе в финансовом плане.



Мой лучший друг, с которым мы начинали в футболе, сейчас тренирует детишек в Аксае. Недавно ездил к нему: занимался с парнями, упражнения показывал, следил за дисциплиной. В планах помогать аксайскому футболу по мере возможности – думаю, о каких-то проектах вы услышите в ближайшее время», — рассказал Уткин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.