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Даниил Уткин: Галицкий стал бы тренером «Краснодара», если бы реально хотел

Даниил Уткин: Галицкий стал бы тренером «Краснодара», если бы реально хотел
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Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин, арендованный «Ахматом», считает, что владелец «быков» Сергей Галицкий мог бы стать главным тренером команды.

«Галицкий точно видит игру под другим углом. За годы правления углубился именно в футбол – мы же видим крутые результаты «Краснодара». И я тоже слушал советы Сергея Николаевича: призывал терпеть, когда было тяжело. Без этого, говорил, в футболе никак. Он иногда приходил на тактические занятия. Ему объясняли, почему выбрали определённую тактику, как готовились под соперника, другие нюансы. Но, конечно, не было такого, чтобы он сказал: «Так, ребята, сейчас я вам покажу, как нужно играть». Иначе зачем нужен тренер? Если бы Галицкий реально хотел, он бы стал тренировать. Это же его клуб», — рассказал Уткин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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