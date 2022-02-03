Даниил Уткин: Галицкий стал бы тренером «Краснодара», если бы реально хотел

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин, арендованный «Ахматом», считает, что владелец «быков» Сергей Галицкий мог бы стать главным тренером команды.



«Галицкий точно видит игру под другим углом. За годы правления углубился именно в футбол – мы же видим крутые результаты «Краснодара». И я тоже слушал советы Сергея Николаевича: призывал терпеть, когда было тяжело. Без этого, говорил, в футболе никак. Он иногда приходил на тактические занятия. Ему объясняли, почему выбрали определённую тактику, как готовились под соперника, другие нюансы. Но, конечно, не было такого, чтобы он сказал: «Так, ребята, сейчас я вам покажу, как нужно играть». Иначе зачем нужен тренер? Если бы Галицкий реально хотел, он бы стал тренировать. Это же его клуб», — рассказал Уткин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.