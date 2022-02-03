«Шанса можно ждать лет пять». Даниил Уткин ― об уходе из «Краснодара»

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин, арендованный у «Краснодара», объяснил причину ухода из краснодарского клуба.
«После ковидной изоляции я выходил в основе и, как мне кажется, неплохо играл: забил два «Зениту», было несколько голевых передач. Но как только другие ребята восстанавливались от травм – предпочтение отдавалось им. Я понял: видимо, играю только из-за того, что многие сломаны. Получал всё меньше игрового времени, хотя понимал: могу ещё побороться за место в составе. Но ничего не менялось.
Я смотрел и на других ребят: Ваню Игнатьева, Тёму Голубева, Даню Фомина. Понял — у каждого свой путь. Можно, конечно, лет пять ждать своего шанса, но было интересно попробовать что-то новое: уйти из команды, где я провёл 11 лет, чтобы понять, как приспособлюсь. И доказать: Уткин — нетипичный футболист «только для «Краснодара». Я могу адаптироваться к разным игровым стилям. Меня уговаривали остаться. Говорили подождать, побороться, что меня видят в составе. Но я смотрел на ситуацию по-другому», — рассказал Уткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 3 февраля 2022
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