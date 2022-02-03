Рой Кин может возглавить «Сандерленд». Он не был главным тренером с 2011 года
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин может возглавить «Сандерленд», выступающий в Лиге 1, третьем по силе английском дивизионе, сообщает Daily Mail.
По информации источника, ирландский специалист является основным кандидатом на пост наставника «чёрных котов». Ранее с 2006 по 2008 год Кин уже был главным тренером «Сандерленда».
Последним местом работы ирландца был пост ассистента главного тренера «Ноттингем Форест». Кин трудился в стане «лесников» с января по июнь 2019 года. Отметим, что Кин не работал главным тренером с 2011 года, когда ушёл из «Ипсвич Таун».
После 29 сыгранных туров «Сандерленд» располагается на 3-м месте в турнирной таблице Лиги 1. «Чёрные коты» имеют в своём активе 54 очка.
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