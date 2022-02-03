Фрэнк Лэмпард рассказал о целях «Эвертона»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард рассказал о целях «ирисок».
«Если говорить о краткосрочной перспективе, то задача состоит в том, чтобы попытаться улучшить наше положение в таблице. Если говорить о долгосрочной перспективе, то понятно, что это клуб с огромными амбициями, большой историей и обширной фанатской базой.
Предстоит много работы, но я очень горжусь тем, что мне предоставили такую возможность», — цитирует Лэмпарда Daily Mail.
Напомним, «Эвертон» объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера 31 января. Контракт 43-летнего британского специалиста с клубом рассчитан до июня 2024 года. Предыдущим местом работы Лэмпарда был «Челси».
«Эвертон» — «Астон Вилла». Обзор матча. АПЛ 21/22. 23-й тур:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 3 февраля 2022
-
20:57
-
20:54
-
20:43
-
20:37
-
20:22
-
20:12
-
20:03
-
20:00
-
20:00
-
19:58
-
19:51
-
19:46
-
19:40
-
19:22
-
19:20
-
19:17
-
19:13
-
19:08
-
19:08
-
19:00
-
18:47
-
18:43
-
18:33
-
18:30
-
18:27
-
18:15
-
18:15
-
18:09
-
18:08
-
18:00
-
18:00
-
17:53
-
17:50
-
17:36
-
17:35