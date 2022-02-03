Фрэнк Лэмпард рассказал о целях «Эвертона»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард рассказал о целях «ирисок».

«Если говорить о краткосрочной перспективе, то задача состоит в том, чтобы попытаться улучшить наше положение в таблице. Если говорить о долгосрочной перспективе, то понятно, что это клуб с огромными амбициями, большой историей и обширной фанатской базой.

Предстоит много работы, но я очень горжусь тем, что мне предоставили такую возможность», — цитирует Лэмпарда Daily Mail.

Напомним, «Эвертон» объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера 31 января. Контракт 43-летнего британского специалиста с клубом рассчитан до июня 2024 года. Предыдущим местом работы Лэмпарда был «Челси».

«Эвертон» — «Астон Вилла». Обзор матча. АПЛ 21/22. 23-й тур:

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