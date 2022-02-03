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Лэмпард оценил переходы Алли и ван де Бека в «Эвертон»

Лэмпард оценил переходы Алли и ван де Бека в «Эвертон»
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Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал подписание двух полузащитников — Деле Алли и Донни ван де Бека.

«Алли и ван де Бек — очень талантливые игроки. Футболисты, с которыми я по-разному встречался в прошлом. Я верю в их талант.

Деле — фантастический игрок. Моя работа состоит в том, чтобы начать для него карьеру с чистого листа», — приводит слова Лэмпарда журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

25-летний Алли подписал контракт с «Эвертоном» до 2024 года. Как сообщает Transfermarkt, англичанин перешёл в команду на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Тоттенхэм».

24-летний ван де Бек арендован до конца сезона у «Манчестер Юнайтед».

«Эвертон» — «Астон Вилла». Обзор матча. АПЛ 21/22. 23-й тур:

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