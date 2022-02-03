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Стала известна реакция игроков «Манчестер Юнайтед» на фото и аудио девушки Гринвуда

Стала известна реакция игроков «Манчестер Юнайтед» на фото и аудио девушки Гринвуда
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Стала известна реакция игроков «Манчестер Юнайтед» на фото и аудиофайлы, опубликованные Гарриет Робсон, девушкой нападающего Мэйсона Гринвуда.

Как сообщает Daily Mail, футболисты «шокированы и потрясены» данными фото и аудиофайлами. «Все очень потрясены. Это отличается от того, с чем игрокам обычно приходится иметь дело», — отметил источник.

Напомним, в адрес 20-летнего игрока поступили обвинения в насилии. «Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от игр и тренировок из-за обвинений в его адрес, а полиция арестовала его. Nike, спонсирующий спортсмена, приостановил сотрудничество с Гринвудом. Футболист провёл под стражей трое суток. Сегодня утром его освободили под залог.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

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