Стала известна реакция игроков «Манчестер Юнайтед» на фото и аудио девушки Гринвуда

Стала известна реакция игроков «Манчестер Юнайтед» на фото и аудиофайлы, опубликованные Гарриет Робсон, девушкой нападающего Мэйсона Гринвуда.



Как сообщает Daily Mail, футболисты «шокированы и потрясены» данными фото и аудиофайлами. «Все очень потрясены. Это отличается от того, с чем игрокам обычно приходится иметь дело», — отметил источник.



Напомним, в адрес 20-летнего игрока поступили обвинения в насилии. «Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от игр и тренировок из-за обвинений в его адрес, а полиция арестовала его. Nike, спонсирующий спортсмена, приостановил сотрудничество с Гринвудом. Футболист провёл под стражей трое суток. Сегодня утром его освободили под залог.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

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