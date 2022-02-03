Рангник рассказал о влиянии ситуации с Гринвудом на игроков «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал, повлияла ли ситуация с обвинениями в адрес форварда Мэйсона Гринвуда на работу команды.
«На самом деле, это была обычная хорошая рабочая неделя с пятью тренировками, включая сегодняшнюю. Понятно, что внутри команды была особенная тема, но все мы обычные люди, и Мэйсон был частью команды до зимнего перерыва.
Хорошая неделя тренировок, мы смогли позаниматься в хороших условиях и с нетерпением ждём завтрашней игры», — приводит слова Рангника сайт российских фанатов «Манчестер Юнайтед».
Напомним, в адрес 20-летнего игрока поступили обвинения в насилии. Об этом сообщила девушка футболиста Гарриет Робсон. «Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от игр и тренировок из-за обвинений в его адрес, а полиция арестовала его. Nike, спонсирующий спортсмена, приостановил сотрудничество с Гринвудом.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:
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