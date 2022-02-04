«Атлетик» выбил «Реал» из Кубка Испании, забив за минуту до конца основного времени

В Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» состоялся матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором «Атлетик» принимал мадридский «Реал». Встреча закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0, вследствие чего «Королевский клуб» завершил участие на турнире.
Единственный гол в матче был забит на 89-й минуте – отличился 26-летний испанский вингер «Атлетика» Алехандро Беренгер.
Полуфинальные пары будут определены позднее с помощью жеребьёвки. Напомним, ранее на этой стадии «Бетис» на выезде разгромил «Реал Сосьедад» (4:0), «Валенсия» победила «Кадис» (2:1), а «Мальорка» уступила «Райо Вальекано» (0:1).
В прошлом розыгрыше Кубка Испании «Атлетик» сумел добраться до финала, где уступил «Барселоне» со счётом 0:4 в Севилье на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха».
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