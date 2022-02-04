Рангник высказался о будущем Поля Погба в «Манчестер Юнайтед»

63-летний немецкий тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник в преддверии встречи 1/16 Кубка Англии с «Мидлсбро» ответил на вопросы журналистов о будущем в клубе 28-летнего звёздного хавбека Поля Погба.

«Я рад, что Поль вернулся в команду, завтра он уже может выйти в старте на матч с «Мидлсбро». Я вижу его наилучшую возможную позицию в полузащите, либо «восьмёркой», либо «десяткой», но, учитывая то, как мы сейчас играем, я бы предпочел видеть его на позиции «восьмёрки».

Его контракт истекает летом, и, если, в конце концов, он захочет остаться или уехать куда-нибудь ещё, он должен блистать. Это не только в интересах нас как клуба, но и в его личных интересах, чтобы он играл и выступал на максимально возможном уровне в ближайшие пару недель.

До сих пор мы не обсуждали будущее Погба, как и других футболистов, чьи контракты истекают летом.

Сейчас я сосредоточен на том, чтобы провести как можно лучший сезон, и для Пола в его собственных интересах играть на высоком уровне, чтобы попадать в стартовый состав. Это не будет происходить автоматически, потому что у нас есть другие хорошие игроки этого амплуа», — приводит слова Рангника Metro.

«МЮ» в добавленное время вырвал победу у «Вест Хэма».

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