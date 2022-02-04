Семак — о Малкоме: игрок его уровня должен больше забивать и отдавать

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о нападающем своей команды Малкоме.
«Качество его игры, польза однозначно увеличивались. На это напрямую повлияли травмы – он третий год в команде и пропустил две Лиги чемпионов. Он не теряет простые мячи, хорошо цепляется за мяч, может разогнать атаку, отдать передачу, может пробить. Хотя, думаю, нужно стремиться к тому, чтобы ещё больше забивать и отдавать, потому что болельщики ждут от него более яркой игры. Я имею в виду пользу для команды.
Игрок его уровня должен больше забивать и отдавать. В этом сезоне он улучшил качество, но все этого и ждут.
Мы много разговариваем с Малкомом, пытаемся переводить его на другой фланг, чтобы он обыгрывал не только в центр, но и в бровку. Он смещается и в центр, потому что умеет принимать между линиями. Необязательно, уходя в центр, обострять, он может вытянуть на себя двух защитников и перевести на другой фланг. В этом отношении ему нужно быть более разнообразным.
Если соперник закрывает его ногу и у Малкома нет возможности для удара, он не должен искать передачу, а быть более терпеливым. Обострять не за счёт проникающей передачи или удара. Все понимают, что у него левая нога – может, моментов для ударов у него и не так много», — приводит слова Семака Sports.ru.
- 4 февраля 2022
-
13:25
-
13:25
-
13:15
-
13:09
-
12:50
-
12:37
-
12:30
-
12:19
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
11:56
-
11:15
-
11:09
-
10:52
-
10:25
-
10:14
-
10:00
-
10:00
-
09:37
-
08:20
-
06:44
-
06:25
-
05:24
-
04:45
-
04:23
-
04:18
-
03:27
-
03:05
-
02:48
-
02:31
-
02:17
-
01:49
-
01:29
-
01:13