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Малком: 2021 год стал одним из самых важных в моей жизни. Я сумел реализовать свои мечты

Малком: 2021 год стал одним из самых важных в моей жизни. Я сумел реализовать свои мечты
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Бразильский нападающий «Зенита» Малком опубликовал пост, посвящённый итогам года.

«Спасибо за этот год. Он стал одним из самых важных в моей жизни. Я сумел реализовать свои мечты, цели и индивидуальные задачи, завоевал титулы, к чему стремится каждый спортсмен. Спасибо моей семье за то, что она всегда со мной в хорошие и плохие времена. И большое спасибо всем, кто поддерживает меня. Вы часть всего этого. Я очень благодарен», — написал Малком.

Пост доступен в «инстаграме» Малкома

Малком защищает цвета «Зенита» с 2019 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне чемпионата России бразилец принял участие в 13 играх, в которых забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. В 2021 году он стал чемпионом России, выиграл Суперкубок страны и завоевал золото Олимпиады в Токио в составе сборной Бразилии.

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