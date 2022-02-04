Кингсли Коман: хочу стать легендой «Баварии». Но я Коман, а не следующий Рибери

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман заявил о желании в будущем вписать своё имя в историю клуба.



«Моим кумиром был Роналдиньо. Именно из-за него я хотел играть в футбол. Но Рибери – легенда и игрок, на которого я равняюсь. Я хочу много работать, чтобы достичь его уровня и достижений. Я также хочу стать легендой «Баварии». Но я Кингсли Коман, а не следующий Рибери», – цитирует Команда Sport1.de.



Напомним, Коман перешёл в «Баварию» из «Ювентуса» в 2017 году за € 17 млн. В нынешнем сезоне Кингсли принял участие в 11 матчах чемпионата Германии, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. С 2015 года Коман вызывается в национальную команду Франции.

В январе Коман продлил контракт с «Баварией. Стороны подписали соглашение до июня 2027 года.