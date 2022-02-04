Семак: у «Зенита» много недоукомплектованных позиций

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в составе сине-бело-голубых есть множество недоукомплектованных позиций.

«Однажды я сказал, что наши желания – это одно, а возможности клуба – это другое? Я это могут повторить и сейчас. Абсолютно правильные слова. У нас нет такого: вот, у нас нет одной позиции. У нас есть позиции, которые нуждаются в усилении, в этом отношении любой качественный игрок, желательно универсал, для нас большой плюс. Когда мы дойдем до стадии с хорошей конкуренцией на многих позициях, можно будет сказать: «Нам нужен левый полузащитник». Сейчас у нас много универсалов, но и много позиций, которые недоукомплектованы», — приводит слова Сергея Семака Sports.ru.

Напомним, на момент зимней паузы в сезоне-2021/2022 «Зенит» лидирует в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков в 18 матчах.