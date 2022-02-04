Алан Смит: нынешняя ситуация Погба — огромный позор

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Алан Смит высказался по поводу хавбека «красных дьяволов» Поля Погба.

«Я думаю, отношение к Полю Погба всегда было сложным и неоднозначным, это разделяет людей на две группы, потому что он такой талантливый, его талант неоспорим, но в то же время он разочаровал многих. Это сложно, когда у тебя есть такой талантливый игрок, который в одиночку может выиграть матч и стать лучшим футболистом, если сам захочет этого. Но в то же время он вызывает разочарование у болельщиков.

Каждый игрок может пострадать от своей самоуверенности. Каждый должен бороться и показывать самоотдачу. Были времена, когда Погба уверенно боролся, хотя многие могли этого и не видеть.

Я думаю, что нынешняя ситуация Погба — огромный позор, поскольку он талантливый футболист, с которым многим комфортно играть и за которым нравится наблюдать болельщикам. Когда он в форме — нет никого лучше. То, что он может делать с футбольным мячом, его передачи, как он может вести игру самостоятельно – это невероятно. Но в этом-то и заключается разочарование из-за его нестабильности, ведь люди хотят от него зрелищной игры в каждом матче», — приводит слова Смита Offers.bet.

«МЮ» в добавленное время вырвал победу у «Вест Хэма»

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.