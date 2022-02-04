Тухель заявил, что не контактировал с Дембеле в зимнее трансферное окно

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель сообщил, что не вёл переговоров с нападающим «Барселоны» Усманом Дембеле.

«Я никак не контактировал с Усманом Дембеле. Зимнее трансферное окно выдалось удачным для нас. Я доволен, оно было спокойным. Быть спокойным — лучшее чувство», — сказал Тухель.

Напомним, контракт Усмана истекает ближайшим летом. В январское трансферное окно «Барселона» хотела продать Дембеле, но не нашла вариантов. Футболист отклонил несколько предложений сине-гранатовых о продлении контракта. Главный тренер каталонцев Хави ранее заявил, что либо Усман продлит контракт, либо не будет играть.



«Челси» занимает третье место в английской Премьер-лиге, «Барселона» — на пятой позиции в Ла Лиге.