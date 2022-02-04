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В «Аталанте» оценили шутку сборной России с Миранчуком

В «Аталанте» оценили шутку сборной России с Миранчуком
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Пресс-служба итальянской «Аталанты» отреагировала в «Твиттере» на фотографию сборной России с поддержкой олимпийской команды, где полузащитник Алексей Миранчук изображён в виде биатлониста.

«Удачи на Олимпиаде, олимпийская сборная России. Вы всегда сможете рассчитывать на наших парней», — подписаны фотографии национальной сборной, где полузащитник «Монако» Александр Головин изображён в качестве фигуриста, а Миранчук — биатлониста.

26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя в клуб из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, забил один гол и отдал три результативные передачи. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году.

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Источник: «Аталанта» не заявила Иличича на ЛЕ из-за психологических проблем игрока
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