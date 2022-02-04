Шакири хочет покинуть «Лион»

Нападающий «Лиона» Шердан Шакири в ближайшее время может покинуть французскую команду для получения игровой практики. Об этом сообщает L'Equipe.
По сведениям источника, швейцарский футболист хочет чаще играть в преддверии чемпионата мира в Катаре. Переговоры с Шакири подтвердил президент «Сьона» Кристиан Константин, также в услугах Шакири заинтересован неназванный клуб МЛС.
30-летний Шакири в 16 матчах текущего сезона забил гол и отдал три голевые передачи. Контракт нападающего с французским клубом истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость швейцарского футболиста в € 8 млн. Ранее Шакири выступал в составе английских «Ливерпуля» и «Сток Сити», а также итальянского «Интера» и немецкой «Баварии». Начинал карьеру игрок в составе швейцарского «Базеля».
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