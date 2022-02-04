Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Миранчука объяснил, почему футболист не перешёл в «Дженоа»

Агент Миранчука объяснил, почему футболист не перешёл в «Дженоа»
Комментарии

Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал, почему футболист не перешёл в «Дженоа».

«Нас привлекала возможность работы с русскоговорящим тренером Андреем Шевченко. Я общался с директорами «Аталанты» и «Дженоа». Клуб из Генуи был готов арендовать Лёшу с правом выкупа. Но у футболиста присутствовали сомнения в правильности такого решения ― соревновательный период занял бы всего пять месяцев. Пока переедешь, привыкнешь и усвоишь новые требования тренера и способности партнёров ― аренда уже закончится. К тому же потом Шевченко покинул клуб», — рассказал Шпинёв в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что «Дженоа» может арендовать 26-летнего Миранчука до конца сезона с правом выкупа.

Почему Миранчук не ушёл из «Аталанты» зимой. Детали о переговорах от агента россиянина Почему Миранчук не ушёл из «Аталанты» зимой. Детали о переговорах от агента россиянина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022