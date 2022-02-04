Почему Миранчук не ушёл из «Аталанты» зимой. Детали о переговорах от агента россиянина

«Уйдёт ли Алексей Миранчук из «Аталанты?» – зимой этот вопрос волновал многих болельщиков из России и фанатов клуба. Итальянские СМИ писали, что полузащитник не нужен своей команде, а местные инсайдеры отправляли Миранчука почти в половину клубов Серии А. Но россиянин в итоге остался в «Аталанте». «Чемпионат» поговорил с агентом Миранчука – Вадимом Шпинёвым, чтобы узнать, куда действительно мог перейти Алексей и почему он не покинул клуб.

– Какие варианты были у Миранчука этой зимой?

– Конкретная заинтересованность исходила от двух клубов: «Дженоа» и «Лацио».

– Почему не срослось с «Дженоа»?

– Нас привлекала возможность работы с русскоговорящим тренером Андреем Шевченко. Я общался с директорами «Аталанты» и «Дженоа». Клуб из Генуи был готов арендовать Лёшу с правом выкупа. Но у футболиста присутствовали сомнения в правильности такого решения – соревновательный период занял бы всего пять месяцев. Пока переедешь, привыкнешь и усвоишь новые требования тренера и способности партнёров – аренда уже закончится. К тому же потом Шевченко покинул клуб.

Андрей Шевченко Фото: Getty Images

– Почему не удалось договориться с «Лацио»?

– Примерно те же причины. Вариант с римлянами возник уже ближе к концу трансферного окна. Клубы тоже обсуждали аренду с правом выкупа. Как раз в матче «Лацио» и «Аталанты» Алексей получил травму задней поверхности бедра. Восстановление займёт несколько недель, и из-за этого на адаптацию ушло бы слишком много времени. Поэтому вариант с арендой в римский клуб Алексей тоже посчитал рискованным. Но это не главная причина, по которой переход не состоялся.

– А какая главная?

– «Аталанта» не хотела расставаться с Алексеем. У менеджмента полное доверие к Миранчуку, руководство рассчитывает на него. В этом плане «Аталанта» и игрок совпали в своих взглядах. Хотя спортивный директор римлян хотел осуществить сделку. Президенты клубов находятся в хороших отношениях. Поэтому, если бы «Аталанта» хотела избавиться от Миранчука, о переходе бы договорились. В «Лацио» с уважением отнеслись к решению «Аталанты».

Алексей Миранчук Фото: Getty Images

– Сообщалось, что Сарри лично был заинтересован в переходе Миранчука. Это правда?

– Да. Сарри знаком с ним лично – Миранчук забивал его «Ювентусу». Ещё когда Маурицио работал в Турине, он был не против его трансфера в клуб. До «Аталанты» мы вели диалог с «Юве», а конкретно с господином Паратичи. Но в команде была серьёзная конкуренция в группе атаки, хотя встречи и дискуссии с руководством туринцев действительно были. К сожалению, тогда у Миранчука не было нужного бэкграунда. РПЛ – это РПЛ, надо всё правильно соизмерять. Думаю, для Алексея вопрос перехода в итальянский гранд ещё открыт. Из «Аталанты» эта дорога всегда доступна. Хотя сама «Аталанта» тоже последние годы уже является топ-клубом. Это видно и по результатам, и по подходу.

– Вы сказали, что переход Миранчука в другой клуб повлёк бы за собой долгое привыкание. Что имеете в виду?

– Есть несколько типов футболистов по психологии, характеру и темпераменту. Одни адаптируются очень быстро, другим нужно чуть больше времени. Алексей относится ко второму типу игроков. На мой взгляд, моих партнёров, мамы, его девушки Лены – период адаптации в «Аталанте» ещё не до конца завершён. По словам Лены, только в последние месяцы они стали гораздо больше общаться с семьями партнёров по команде. Ребята ходят в гости друг к другу, организовывают совместные обеды и ужины.



– Как развиваются отношения Миранчука с Гасперини?

– Последнее время Миранчук чувствует, что главный тренер стал по-другому к нему относиться. У Гасперини правило – особо не общаться с футболистами, но он начал разговаривать с Лёшей на разные и отвлечённые темы. Тренер начал обращать больше внимания на Алексея.

Джан Пьеро Гасперини Фото: Getty Images

– Какие мысли у самого Миранчука по своему будущему?

– Лёша находится в серьёзном клубе. С каждым днём у него прибавляется уверенность в собственных силах. Это мотивирует не опускать руки, а наоборот, доказывать, что он нужен клубу. У него нет никаких колебаний. Да, был период, когда Миранчук задумывался об аренде. Сейчас, если бы Лёша упирался, трансфер в «Лацио» можно было бы сделать, но он очень достойно и без всяких разочарований принял нежелание «Аталанты» продавать его. Он не собирается покидать клуб. Алексей настроен на борьбу за стартовый состав, у него всё хорошо.