Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Трансферы зимы-2022: почему Миранчук не ушёл из «Аталанты», переговоры с «Дженоа», «Лацио», уйдёт ли летом, слова агента

Почему Миранчук не ушёл из «Аталанты» зимой. Детали о переговорах от агента россиянина
Андрей Панков
Почему Миранчук не ушёл из «Аталанты» зимой
Комментарии
Какие изменения произошли в отношениях Алексея с тренером и ждать ли ухода игрока летом?

«Уйдёт ли Алексей Миранчук из «Аталанты?» – зимой этот вопрос волновал многих болельщиков из России и фанатов клуба. Итальянские СМИ писали, что полузащитник не нужен своей команде, а местные инсайдеры отправляли Миранчука почти в половину клубов Серии А. Но россиянин в итоге остался в «Аталанте». «Чемпионат» поговорил с агентом Миранчука – Вадимом Шпинёвым, чтобы узнать, куда действительно мог перейти Алексей и почему он не покинул клуб.

– Какие варианты были у Миранчука этой зимой?
– Конкретная заинтересованность исходила от двух клубов: «Дженоа» и «Лацио».

Алексей Миранчук остаётся в «Аталанте». 5 причин, почему трансфер сорвался Алексей Миранчук остаётся в «Аталанте». 5 причин, почему трансфер сорвался

– Почему не срослось с «Дженоа»?
– Нас привлекала возможность работы с русскоговорящим тренером Андреем Шевченко. Я общался с директорами «Аталанты» и «Дженоа». Клуб из Генуи был готов арендовать Лёшу с правом выкупа. Но у футболиста присутствовали сомнения в правильности такого решения – соревновательный период занял бы всего пять месяцев. Пока переедешь, привыкнешь и усвоишь новые требования тренера и способности партнёров – аренда уже закончится. К тому же потом Шевченко покинул клуб.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко

Фото: Getty Images

– Почему не удалось договориться с «Лацио»?
– Примерно те же причины. Вариант с римлянами возник уже ближе к концу трансферного окна. Клубы тоже обсуждали аренду с правом выкупа. Как раз в матче «Лацио» и «Аталанты» Алексей получил травму задней поверхности бедра. Восстановление займёт несколько недель, и из-за этого на адаптацию ушло бы слишком много времени. Поэтому вариант с арендой в римский клуб Алексей тоже посчитал рискованным. Но это не главная причина, по которой переход не состоялся.

Миранчук был одним из лучших в «Аталанте». Но его экстренно заменили Миранчук был одним из лучших в «Аталанте». Но его экстренно заменили

– А какая главная?
– «Аталанта» не хотела расставаться с Алексеем. У менеджмента полное доверие к Миранчуку, руководство рассчитывает на него. В этом плане «Аталанта» и игрок совпали в своих взглядах. Хотя спортивный директор римлян хотел осуществить сделку. Президенты клубов находятся в хороших отношениях. Поэтому, если бы «Аталанта» хотела избавиться от Миранчука, о переходе бы договорились. В «Лацио» с уважением отнеслись к решению «Аталанты».

Алексей Миранчук

Алексей Миранчук

Фото: Getty Images

– Сообщалось, что Сарри лично был заинтересован в переходе Миранчука. Это правда?
– Да. Сарри знаком с ним лично – Миранчук забивал его «Ювентусу». Ещё когда Маурицио работал в Турине, он был не против его трансфера в клуб. До «Аталанты» мы вели диалог с «Юве», а конкретно с господином Паратичи. Но в команде была серьёзная конкуренция в группе атаки, хотя встречи и дискуссии с руководством туринцев действительно были. К сожалению, тогда у Миранчука не было нужного бэкграунда. РПЛ – это РПЛ, надо всё правильно соизмерять. Думаю, для Алексея вопрос перехода в итальянский гранд ещё открыт. Из «Аталанты» эта дорога всегда доступна. Хотя сама «Аталанта» тоже последние годы уже является топ-клубом. Это видно и по результатам, и по подходу.

После такой игры «Аталанта» не захочет отпускать Миранчука? У Алексея две голевые передачи После такой игры «Аталанта» не захочет отпускать Миранчука? У Алексея две голевые передачи

– Вы сказали, что переход Миранчука в другой клуб повлёк бы за собой долгое привыкание. Что имеете в виду?
– Есть несколько типов футболистов по психологии, характеру и темпераменту. Одни адаптируются очень быстро, другим нужно чуть больше времени. Алексей относится ко второму типу игроков. На мой взгляд, моих партнёров, мамы, его девушки Лены – период адаптации в «Аталанте» ещё не до конца завершён. По словам Лены, только в последние месяцы они стали гораздо больше общаться с семьями партнёров по команде. Ребята ходят в гости друг к другу, организовывают совместные обеды и ужины.

– Как развиваются отношения Миранчука с Гасперини?
– Последнее время Миранчук чувствует, что главный тренер стал по-другому к нему относиться. У Гасперини правило – особо не общаться с футболистами, но он начал разговаривать с Лёшей на разные и отвлечённые темы. Тренер начал обращать больше внимания на Алексея.

Джан Пьеро Гасперини

Джан Пьеро Гасперини

Фото: Getty Images

– Какие мысли у самого Миранчука по своему будущему?
– Лёша находится в серьёзном клубе. С каждым днём у него прибавляется уверенность в собственных силах. Это мотивирует не опускать руки, а наоборот, доказывать, что он нужен клубу. У него нет никаких колебаний. Да, был период, когда Миранчук задумывался об аренде. Сейчас, если бы Лёша упирался, трансфер в «Лацио» можно было бы сделать, но он очень достойно и без всяких разочарований принял нежелание «Аталанты» продавать его. Он не собирается покидать клуб. Алексей настроен на борьбу за стартовый состав, у него всё хорошо.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022