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«Хетафе» обыграл «Леванте» благодаря дублю Унала

«Хетафе» обыграл «Леванте» благодаря дублю Унала
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Сегодня, 5 февраля, в рамках 23-го тура испанской Ла Лиги на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе встречались «Хетафе» и «Леванте». Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 3:0.

Счёт в матче на 1-й минуте открыл нападающий «Хетафе» Энес Унал с передачи Мауро Арамбарри.

Унал забивает с навеса Арамбарри:

На 29-й минуте турецкий форвард удвоил преимущество своей команды, откликнувшись на пас Матиаса Оливеры.

Унал оформляет дубль менее чем за 30 минут:

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На 90+5 минуте Карлес Аленья установил окончательный счёт в матче — 3:0 в пользу «Хетафе».

«Хетафе» набрал 25 очков и поднялся в турнирной таблице чемпионата Испании на 14-ю позицию после 23 матчей. «Леванте», набравший 11 очков, продолжает оставаться на последней строчке чемпионата.

Испания - Примера. 23-й тур
04 февраля 2022, пятница. 23:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
3 : 0
Леванте
Валенсия
1:0 Унал – 1'   2:0 Унал – 29'   3:0 Аленья – 90+4'
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