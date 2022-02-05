«Хетафе» обыграл «Леванте» благодаря дублю Унала

Сегодня, 5 февраля, в рамках 23-го тура испанской Ла Лиги на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе встречались «Хетафе» и «Леванте». Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 3:0.



Счёт в матче на 1-й минуте открыл нападающий «Хетафе» Энес Унал с передачи Мауро Арамбарри.

Унал забивает с навеса Арамбарри:

На 29-й минуте турецкий форвард удвоил преимущество своей команды, откликнувшись на пас Матиаса Оливеры.

Унал оформляет дубль менее чем за 30 минут:

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На 90+5 минуте Карлес Аленья установил окончательный счёт в матче — 3:0 в пользу «Хетафе».

«Хетафе» набрал 25 очков и поднялся в турнирной таблице чемпионата Испании на 14-ю позицию после 23 матчей. «Леванте», набравший 11 очков, продолжает оставаться на последней строчке чемпионата.