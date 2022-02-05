«Хетафе» обыграл «Леванте» благодаря дублю Унала

Сегодня, 5 февраля, в рамках 23-го тура испанской Ла Лиги на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе встречались «Хетафе» и «Леванте». Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 3:0.
Счёт в матче на 1-й минуте открыл нападающий «Хетафе» Энес Унал с передачи Мауро Арамбарри.
Унал забивает с навеса Арамбарри:
На 29-й минуте турецкий форвард удвоил преимущество своей команды, откликнувшись на пас Матиаса Оливеры.
Унал оформляет дубль менее чем за 30 минут:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
На 90+5 минуте Карлес Аленья установил окончательный счёт в матче — 3:0 в пользу «Хетафе».
«Хетафе» набрал 25 очков и поднялся в турнирной таблице чемпионата Испании на 14-ю позицию после 23 матчей. «Леванте», набравший 11 очков, продолжает оставаться на последней строчке чемпионата.
- 5 февраля 2022
-
01:15
-
00:56
-
00:53
-
00:27
-
00:21«Химки» подпишут полузащитника «Алании» Эксклюзив
- 4 февраля 2022
-
23:48
-
23:48
-
23:18
-
23:03
-
23:01
-
22:35Ашот Хачатурянц заразился коронавирусом Эксклюзив
-
22:35
-
22:29
-
22:20
-
22:05
-
22:04
-
21:59
-
21:49
-
21:45
-
21:43
-
21:40
-
21:30
-
21:05
-
20:59
-
20:49
-
20:21
-
20:03
-
20:01
-
20:00
-
20:00
-
19:38
-
19:30
-
19:24
-
19:20
-
19:11