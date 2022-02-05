«Герта» и «Бохум» сыграли вничью в матче чемпионата Германии
Поделиться
Сегодня, 5 февраля, прошёл матч в рамках 21-го тура чемпионата Германии. В нём встречались «Герта» и «Бохум». Команды играли на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Противостояние завершилось со счётом 1:1.
На 23-й минуте счёт в игре открыл Исак Бельфодиль после паса Стевана Йоветича. В начале второго тайма равенство на табло восстановил Себастьян Полтер.
«Бохум» находится на 11-м месте в чемпионате Германии. Команда набрала 25 очков в 21 игре. «Герта» же занимает 12-ю строчку в Бундеслиге. Столичная команда заработала 23 очка в 21 матче чемпионата. Лидирует в первенстве «Бавария». Подопечные Юлиана Нагельсмана набрали 49 очков в 20 играх национального первенства. «Боруссия» (43) — на втором месте.
Комментарии
- 5 февраля 2022
-
01:15
-
00:56
-
00:53
-
00:27
-
00:21«Химки» подпишут полузащитника «Алании» Эксклюзив
- 4 февраля 2022
-
23:48
-
23:48
-
23:18
-
23:03
-
23:01
-
22:35Ашот Хачатурянц заразился коронавирусом Эксклюзив
-
22:35
-
22:29
-
22:20
-
22:05
-
22:04
-
21:59
-
21:49
-
21:45
-
21:43
-
21:40
-
21:30
-
21:05
-
20:59
-
20:49
-
20:21
-
20:03
-
20:01
-
20:00
-
20:00
-
19:38
-
19:30
-
19:24
-
19:20
-
19:11
Партнерский контент