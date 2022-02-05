«Герта» и «Бохум» сыграли вничью в матче чемпионата Германии

Сегодня, 5 февраля, прошёл матч в рамках 21-го тура чемпионата Германии. В нём встречались «Герта» и «Бохум». Команды играли на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Противостояние завершилось со счётом 1:1.

На 23-й минуте счёт в игре открыл Исак Бельфодиль после паса Стевана Йоветича. В начале второго тайма равенство на табло восстановил Себастьян Полтер.

«Бохум» находится на 11-м месте в чемпионате Германии. Команда набрала 25 очков в 21 игре. «Герта» же занимает 12-ю строчку в Бундеслиге. Столичная команда заработала 23 очка в 21 матче чемпионата. Лидирует в первенстве «Бавария». Подопечные Юлиана Нагельсмана набрали 49 очков в 20 играх национального первенства. «Боруссия» (43) — на втором месте.