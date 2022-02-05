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Рангник раскритиковал решение арбитра засчитать гол «Мидлсбро» после игры рукой

Рангник раскритиковал решение арбитра засчитать гол «Мидлсбро» после игры рукой
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о скандальном голе «Мидлсбро» в 1/16 финала Кубка Англии. Во время голевой передачи мяч попал в руку Данкану Уотмору после чего Мэтт Крукс отправил мяч в сетку ворот.

«Гол вообще не должен был быть засчитан. Невероятно, что он засчитан. Это была чистая игра рукой. Мне бы не понадобился VAR, это должен был увидеть сам судья, но VAR не должен был засчитывать гол. Насколько мне известно, судья и VAR решили, что это было непреднамеренно, это было случайностью. Как это может быть случайностью, если мяч касается его руки, он контролировал мяч рукой. Я не понимаю, как это может быть совпадением», — приводит слова Рангника официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, основное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти «Манчестер Юнайтед» проиграл со счётом 7:8. Единственный удар за «МЮ» не реализовал Энтони Эланга.

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