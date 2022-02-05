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«Так держать!» Ан. Миранчук отреагировал на победу России над Украиной на ЧЕ по футзалу

«Так держать!» Ан. Миранчук отреагировал на победу России над Украиной на ЧЕ по футзалу
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26-летний российский полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук отреагировал на победу сборной России по мини-футболу в матче полуфинала чемпионата Европы – 2022 по мини-футболу над сборной Украины (3:2).

«Так держать! С победой!» — гласит публикация Миранчука в инстаграм-сториз.

Напомним, в финале сборная России сыграет с национальной командой Португалии. Украина поборется за бронзовые медали Евро с испанцами. Обе встречи состоятся в воскресенье, 6 февраля. Старт финала — в 19:30 мск.

Сборная России в седьмой раз в своей истории вышла в финал чемпионата Европы. Действующим победителем турнира является сборная Португалии, которая в финальном матче 2018 года обыграла национальную команду Испании.

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