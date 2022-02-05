Глушаков отреагировал на победу сборной России над Украиной в полуфинале Евро по футзалу

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о победе сборной России в полуфинальном матче чемпионата Европы по футзалу с национальной командой Украины. Встреча прошла в Нидерландах и завершилась победой сборной России со счётом 3:2.

«3:2. В финале. Россия», — написал Глушаков в своём «Инстаграме».

В финале сборная России сыграет с национальной командой Португалии. Украина поборется за бронзовые медали Евро с испанцами. Обе встречи состоятся в воскресенье, 6 февраля. Старт финала — в 19:30 мск.

Сборная России в седьмой раз в своей истории вышла в финал чемпионата Европы. Действующим победителем турнира является сборная Португалии, которая в финальном матче 2018 года обыграла национальную команду Испании.