«Это два монстра». Гуллит — о Месси и Роналду

Бывший футболист сборной Нидерландов Руд Гуллит высказался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.



«У меня нет предпочтений, если выбирать между Криштиану и Месси. Считаю, что мы благословлены, что у нас есть оба. Это два монстра от природы, и они очень разные», — цитирует Гуллита Marca.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Роналду провёл 18 матчей, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. Также на его счету 6 голов в 5 матчах группового этапа Лиги чемпионов.



Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 12 матчах чемпионата Франции, забил один гол и отдал шесть результативных передач. «ПСЖ» набрал 53 очка в 22 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. Действующий чемпион Франции — «Лилль». Также по итогам 2021 года Лионель Месси получил «Золотой мяч».