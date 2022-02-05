Сергей Игнашевич и игроки «Балтики» устроили перестрелку тортами

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич и футболисты устроили перестрелку тортами на сборах. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба клуба. Игроков завели в специально подготовленную комнату, после чего они начали кидаться десертами друг в друга. Активное участие принимал и сам наставник «Балтики».

В марте 2021 года Игнашевич был отправлен в отставку с поста главного тренера «Торпедо». 2 октября «Балтика» объявила о назначении Игнашевича на пост главного тренера. В качестве футболиста он выступал за самарские «Крылья Советов», «Локомотив» и ЦСКА. Защитник является обладателем Кубка УЕФА в составе армейцев, с которыми также становился пятикратным чемпионом России.



Балтика за 25 туров набрала 38 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В первом матче после перерыва клуб сыграет с «Краснодаром-2» (6 марта).