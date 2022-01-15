«Перестрелка тортами». Дзагоев рассказал о самом ярком воспоминании со сборов в Испании

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о самом ярком воспоминании со сборов в Кампоаморе (Испания).



«Кампоамор — это высший уровень сборов для команды. Всё рядом — питание, тренажёрка, поле. Я не пропустил ни одного Кампоамора за 13 лет. Приезжаешь сюда — и уже тошнит (смеётся), но если серьёзно — место прекрасное.



Самое яркое воспоминание? Перестрелка тортами, которую затеял Игнашевич. Как сейчас помню — день рождения был у Цауни, он всегда приходился на сборы. Игнаш подбегает и говорит, мол, сейчас будем кидаться тортами в тренеров и во всех остальных. Если честно, я вообще ни разу не кинул, для меня это было что-то невообразимое: «Кидаться?! Тортами?!»



По-моему, всем прилетело. Помню, Леонид Викторович Слуцкий на опыте сразу прикрыл лицо салфеточкой и аккуратненько из-за неё выглядывал (смеётся). А наш тогдашний доктор Александр Эдуардович Ярдошвили, царствие ему небесное, прямо всерьёз вклинился. Игнаш улучил момент и размазал торт ему по голове. Чистым из ресторана не вышел никто — сняли стресс, переключились со сборов, посмеялись и стали спокойно работать дальше (улыбается)», — цитирует Дзагоева ЦСКА.

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