«Рубин» и «Химки» сыграли вничью в товарищеском матче

«Рубин» cыграл вничью с «Химками» в контрольном матче в турецком Белеке. Встреча завершилась со счётом 0:0.
«Рубин» третий раз подряд играет вничью на сборах: за результативным матчем с «Факелом» (4:4) последовали две безголевые игры с польской «Вислой» и с «Химками». У подмосковной команды до этого была победа над сербскими «Радничками» (1:0), поражение от чешского «Динамо» (2:4) и ничья с чешским «Баником» (1:1).
После 18 туров в чемпионате России «Рубин» набрал 22 очка и находится на 10-м месте. В следующем туре после зимнего перерыва казанская команда проведёт матч с «Зенитом» 28 февраля.
«Химки» набрали 14 очков в 18 матчах и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице. В следующем туре «Химки» сыграют с московским «Динамо». Встреча пройдёт 26 февраля.
- 5 февраля 2022
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