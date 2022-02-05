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«Рубин» и «Химки» сыграли вничью в товарищеском матче

«Рубин» и «Химки» сыграли вничью в товарищеском матче
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«Рубин» cыграл вничью с «Химками» в контрольном матче в турецком Белеке. Встреча завершилась со счётом 0:0.

«Рубин» третий раз подряд играет вничью на сборах: за результативным матчем с «Факелом» (4:4) последовали две безголевые игры с польской «Вислой» и с «Химками». У подмосковной команды до этого была победа над сербскими «Радничками» (1:0), поражение от чешского «Динамо» (2:4) и ничья с чешским «Баником» (1:1).

После 18 туров в чемпионате России «Рубин» набрал 22 очка и находится на 10-м месте. В следующем туре после зимнего перерыва казанская команда проведёт матч с «Зенитом» 28 февраля.

«Химки» набрали 14 очков в 18 матчах и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице. В следующем туре «Химки» сыграют с московским «Динамо». Встреча пройдёт 26 февраля.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
05 февраля 2022, суббота. 15:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
0 : 0
Рубин
Казань, Россия
Комментарии
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