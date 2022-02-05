Глушаков: Жирков — профессионал, выполняет ту же физическую работу, что и молодые ребята

После контрольного матча с «Рубином» в Белеке (0:0) полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о подготовке команды к сезону и адаптации в коллективе именитых новичков — Юрия Жиркова и Павла Мамаева.
«Ничего, нормальное самочувствие. Уставшие, как и должно быть на сборах. Два дня были под нагрузками, сейчас сыграли — всё в рабочем режиме.
Опытные новички потихоньку набирают форму, как и все ребята. Сборы для всех одинаковые. Просто новая команда, а организм у всех привыкший.
Состояние Жиркова? Ничем не удивлён. Он в хорошем состоянии и выполняет ту же физическую работу, что и более молодые ребята, играет. Профессионал, одним словом.
Самое главное, чтобы тренировочный процесс был хороший и без травм. Видно, что настрой у ребят запредельный. Есть конкуренция и желание остаться в Премьер-Лиге. Делаем одно дело, самое главное — остаться», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 5 февраля 2022
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