«Штутгарт» установил клубный антирекорд по количеству безголевых минут в Бундеслиге

В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» дома сыграл вничью с «Айнтрахтом» (1:1). «Автозаводцы» забили в турнире впервые за 518 минут, установив при этом собственный антирекорд по количеству безголевых минут в Бундеслиге. Об этом сообщает OptaFranz в «Твиттере».

На 42-й минуте с передачи Криса Фюриха отличился немецкий защитник «Штутгарта» узбекского происхождения Вальдемар Антон. Соответственно, именно он прервал серию из безголевых минут команды в чемпионате Германии, которая остановилась на 518.



«Штутгарт» после 21 тура в чемпионате Германии занимает в турнирной таблице турнира предпоследнее место, набрав 19 очков. Отставание команды Пеллегрино Матараццо от спасительного 15-го места составляет три очка.